Chinese fabrikant komt met goedkope handmatige objectieven voor systeemcamera's

De Chinese fabrikant 7Artisans heeft vier goedkope handmatige objectieven voor spiegelloze systeemcamera's uitgebracht. Het aanbod varieert van een fisheye tot een portretobjectief en er zijn uitvoeringen voor camera's van Canon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic en Leica.

Het goedkoopste objectief is de 25mm f/1.8, dat voor 70 dollar wordt aangeboden. Omgerekend met btw is dat zo'n 74 euro. De fabrikant maakt de lichtsterke lens in uitvoeringen voor camera's met Sony E-, Fujifilm X- en micro four thirds-lensvatting. Het ontwerp bestaat uit zeven elementen in vijf groepen en het diafragma heeft twaalf lamellen.

Voor camera's met Sony E-, Fujifilm X- en Canon EF-M-vatting maakt 7Artisans een 35mm f/2-objectief. Ook dit exemplaar heeft twaalf lamellen en een lensontwerp van zeven elementen in vijf groepen. Het gewicht is 320 gram en de prijs is 156 dollar. Het objectief zou ook geschikt zijn voor fullframesensoren.

Het 7,5mm f/2.8-fisheye-objectief komt op de markt met Sony E-, Fujifilm X- en micro four thirds-vatting. De beeldhoek zou maximaal 180 graden bedragen. Vermoedelijk geldt dat niet voor de mft-versie, omdat de sensor van camera's met die vatting kleiner is. De fisheye bestaat uit elf elementen in acht groepen en kost 140 dollar.

Ook heeft 7Artisans een objectief voor Leica M-camera's gepresenteerd. De lichtsterke 50mm f/1.1 heeft eveneens twaalf lamellen en bestaat uit zeven elementen in zes groepen. De fabrikant zegt een Sonnar-ontwerp te gebruiken voor het objectief, dat 370 dollar kost.

De fabrikant heeft de handmatige objectieven op zijn website staan, maar daar staan weinig details. Op een winkelpagina op Amazon staan meer gegevens. Bestellen vanuit de Benelux is via Amazon op dit moment niet mogelijk. Het glaswerk wordt ook door verkopers op eBay aangeboden.