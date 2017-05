Door Joris Jansen, woensdag 31 mei 2017 11:11, 14 reacties • Feedback

Nikon heeft een fisheye-zoomobjectief aangekondigd in zijn FX-lijn voor full-frame-camera's. Het objectief heeft een zoombereik van 8-15mm. Daarnaast heeft Nikon twee groothoeklenzen aangekondigd. De lichtsterke lenzen komen in juni uit.

De AF-S Nikkor 8–15mm f/3.5–4.5E ED is een fisheye-objectief waarbij gebruik kan worden gemaakt van een circulair 180-graden-beeld bij een brandpuntsafstand van 8mm of een beeldvullende diagonale fisheye van 15mm. Het uit lichtgewicht magnesiumlegering bestaande objectief is stofbestendig en heeft een spatwaterdichte constructie. De lens is opgebouwd uit vijftien lenselementen verdeeld over dertien groepen, en van de vijftien zijn er drie ED-elementen en twee ASPH-lenselementen.

De zoomlens is uitgerust met een elektromagnetisch diafragma en de lenselementen zijn afgewerkt met Nikons Nano Crystal-coating. Door het gebruik van lichte magnesiumlegering weegt het objectief 485 gram. Het objectief heeft een diameter van 7,8cm en een lengte van 8,3cm. De lens heeft een minimale scherpstelafstand van 16cm. Nikon levert de lens vanaf halverwege juni voor 1539 euro.

Naast het fisheye-objectief heeft Nikon een ultragroothoek aangekondigd: de AF-P Nikkor 10–20mm f/4.5-5.6G VR. Het objectief heeft VR-beeldstabilisatie, die tot 3,5 stops moet compenseren. De lens maakt gebruik van een stille AF-P-stappenmotor en de minimale focusafstand bedraagt 22 cm. Het objectief is opgebouwd uit veertien lenselementen verdeeld over elf groepen en heeft twee ASPH-lenselementen. Er kunnen filters van 72mm gebruikt worden. De zoom heeft een diameter van 7,7cm, een lengte van 7,3cm en weegt 230 gram. Nikon levert de lens vanaf eind juni voor 399 euro.

Tot slot heeft Nikon ook een zeer lichtsterke groothoeklens aangekondigd: de AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED. Het objectief is gemaakt met magnesiumlegering, is bestand tegen stof en waterdruppels en maakt gebruik van een fluorcoating om vuil en vlekken tegen te gaan. De lens is opgebouwd uit veertien elementen verdeeld over elf groepen. Van de veertien elementen zijn er twee ED-glazen en drie ASPH-lenselementen. De lenselementen zijn afgewerkt met Nikons Nano Crystal-coating. De minimale focusafstand bedraagt 28cm en er kunnen filters van 77mm gebruikt worden. De lens heeft een diameter van 8,3cm, een lengte van 10,1cm en weegt 645 gram. Nikon levert de lens vanaf eind juni voor 2469 euro.