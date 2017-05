Door Joris Jansen, woensdag 31 mei 2017 12:07, 5 reacties • Feedback

Nikon heeft de waterdichte, schok- en stofbestendige Coolpix W300 aangekondigd. In vergelijking met de bestaande Nikon AW130-outdoorcamera heeft de W300 een verbeterde valbestendigheid tot een hoogte van 2,4 meter en zijn er opnames in 4k-resolutie mogelijk.

De nieuwe camera is geschikt voor een diepte tot 30 meter onder water en is bestand tegen een temperaturen tot -10 graden Celsius. De W300 heeft een zestienmegapixelsensor met een sensorgrootte van 1/2,3", een brandpuntsafstand van 24-120mm en 5x optische zoom. Deze specificaties komen overeen met de voorganger, de AW130. Video's kunnen in 4k op 30fps worden opgenomen of in full-hd-resolutie met stereogeluid. Er is VR-beeldstabilisatie aanwezig die tot 5 stops moet compenseren. De W300 kan zeven beelden per seconde schieten in de burstmodus. Het diafragma van de lens is f/2.8 in de groothoekstand en f/4.9 in het telebereik.

De W300 heeft op de achterkant een 3"-lcd-scherm met een resolutie van 921.000 beeldpunten en is voorzien van een antireflectiecoating tegen zonlicht. Een speciale knop geeft toegang tot de gps-functie, het elektronische kompas, de hoogtemeter of de dieptemeter. Ook kunnen de luchtdruk en de waterdruk worden gemeten. Als de gebruiker handschoenen draagt, kan er van cameramodus worden gewisseld door het toestel te bewegen. De W300 weegt 231 gram en heeft een iets diepere grip dan de AW130. Via de Snapbridge-verbinding kunnen gebruikers gemaakte foto's en video's naar bijvoorbeeld een smartphone sturen. Ook is er wifi en bluetooth aanwezig.

De W300 is net als de AW130 verkrijgbaar in het zwart, oranje, geel en in een camouflagepatroon. Vanaf eind juni is de camera leverbaar voor een prijs van 479 euro. Daarmee is de prijs van W300 exact gelijk aan de adviesprijs van de Tough TG-5, een soortgelijke outdoorcamera van Olympus. De W300 zal ook moeten concurreren met de WG-50 van Ricoh, die eveneens in juni zal verschijnen.