Door Sander van Voorst, woensdag 31 mei 2017 12:36, 26 reacties • Feedback

Submitter: tobias93

De releasedatum van Debian 9, dat de aanduiding Stretch draagt, is vastgelegd op 17 juni. Daarmee zit er een periode van iets meer dan twee jaar tussen deze release en het uitkomen van Debian 8 in 2015, dat de naam Jessie draagt.

In de mailinglijst schrijft ontwikkelaar Niels Thykier dat er tot 9 juni nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. In de week voor deze freeze is het alleen nog mogelijk om noodpatches aan te brengen. Op 3 juni wordt bovendien bepaald welke bugs genegeerd worden en welke tot gevolg hebben dat het betreffende package wordt verwijderd indien er geen oplossing komt. In verschillende delen van de wereld worden release party's gehouden om de komst van de nieuwe versie te vieren, zo ook in de Amsterdamse hackerspace Technologia Incognita.

De nieuwe versie van de distributie, waarvan de eerste stabiele release in 1996 plaatsvond, brengt enkele veranderingen ten opzichte van versie 8 met zich mee. Zo vormt de Linux 4.9 lts-kernel de basis van de Stretch-release. Daarnaast is bijvoorbeeld MySQL vervangen door MariaDB, is PHP 7 standaard en wordt er gebruikgemaakt van systemd 232. Het gaat om ongeveer 15.000 nieuwe packages voor een totaal van meer dan 51.000 packages. Daarnaast bevat de release een verzameling tools voor digital forensics, waaronder een woordenlijstgenerator en een bruteforce-tool voor versleutelde OpenSSL-bestanden.