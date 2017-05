Door Joris Jansen, woensdag 31 mei 2017 12:56, 35 reacties • Feedback

De hoofdrolspeler in de nieuwe Assassin's Creed-game van Ubisoft is te zien op shirts die hangen in de fysieke winkels van de keten GameStop. Op het t-shirt, waarschijnlijk onderdeel van promotiemateriaal, houdt hij een schild en een boog vast en is de naam Ba Yek te zien.

Op het t-shirt, waarvan een foto op een fanpagina op Facebook werd geplaatst, staat ook de tijdsperiode waarin de nieuwe game zich zal afspelen: 49 jaar voor Christus. Dat betekent dat het spel zich afspeelt in de Romeinse tijd tijdens de burgeroorlog tussen Pompeius en Julius Caesar. Ook zijn op het t-shirt onder meer Egyptische symbolen te zien, waaruit valt op te maken dat het verhaal in de game zich in ieder geval in Egypte zal afspelen.

Eerder deze maand kondigde Ubisoft de nieuwe Assassin's Creed aan via een teaser met daarin de tekst 'A new era begins'. Hoewel Ubisoft de naam van de nieuwe Assassin's Creed-game niet noemde, is eerder al uitgelekt dat deze Origins gaat heten en zich afspeelt in Egypte. Het zou gaan om een prequel. Begin mei lekte er al een afbeelding uit waaruit bleek dat er boten in het spel zitten en er mogelijk marinegevechten zullen plaatsvinden.

Op 12 juni geeft Ubisoft een persconferentie op de E3-beurs, waar waarschijnlijk meer details zullen worden bekendgemaakt. Tijdens de meest recente presentatie van de financiële cijfers van Ubisoft werd gemeld dat de nieuwe Assassin's Creed nog in dit fiscale jaar uitkomt. Dat betekent dat de game uiterlijk eind maart 2018 zal verschijnen.