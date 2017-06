Door Joris Jansen, donderdag 15 juni 2017 10:52, 12 reacties • Feedback

De gamedirecteur van Assassin's Creed: Origins, Ashraf Ismail, heeft bevestigd dat de nieuwste game in de Assassin's Creed-reeks voornamelijk een singeplayerervaring wordt en geen volledige multiplayerervaring zal bevatten.

Ismail heeft tijdens een presentatie op de E3-gamebeurs in Los Angeles toegelicht dat Assassin's Creed: Origins wel enkele online features heeft, maar deze zijn vooral bedoeld om de singleplayerervaring te ondersteunen en versterken. De game zal dus geen volledige, op zichzelf staande, competitieve multiplayer bevatten, zoals dat het geval was in bijvoorbeeld Assassin's Creed: Brotherhood en Assassin's Creed IV: Black Flag.

Wat de online features precies inhouden en op welke manier ze iets toevoegen aan de singleplayer, wilde Ismail niet zeggen. Vermoedelijk zal een co-opmodus een van deze online features zijn. Ismail zei dat de ontwikkelaars al hun aandacht hebben gevestigd op het zo overtuigend en goed mogelijk neerzetten van de 'heruitvinding' van Assassin's Creed. Daarbij gaf Ismail aan dat de singleplayer wat omvang betreft 'enorm' is, waarmee hij wilde aangeven dat de ontwikkelaars zich vooral hierop hebben gericht.

Ubisoft heeft Assassin's Creed: Origins maandag aangekondigd. De game draait om de protagonist Bayek. Deze hoofdrolspeler moet de strijd aangaan met duistere, corrupte krachten die proberen aan de macht te komen in het oude Egypte ten tijde van het Romeinse rijk. Om deze krachten tegen te houden, richt Bayek de assassin's brotherhood op. De game komt op 27 oktober uit.