Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 19:08, 26 reacties • Feedback

Submitter: Nieuwevolger

Ubisoft heeft bekendgemaakt welke nieuwe games er in dit fiscale jaar worden uitgebracht. Het betreft Far Cry 5, The Crew 2, een nieuwe Assassins Creed-game en het eerder uitgestelde South Park: The Fractured but Whole.

Details over de nieuwe games heeft Ubisoft nog niet bekendgemaakt. Van Far Cry 5 en racegame The Crew 2 toont de uitgever logo's op Twitter en ook zijn er voor die games fora aangemaakt. Het Assassins Creed-account op Twitter toont een teaser waarin staat "A new era begins".

De bekendmaking valt samen met de presentatie van de financiële cijfers van Ubisoft. De genoemde games zullen als alles volgens planning verloopt ergens tussen nu en maart 2018 uitkomen. Presentaties van de games zal Ubisoft vermoedelijk geven tijdens de E3-gamebeurs die in juni plaatsvindt, mogelijk wordt dan ook duidelijker aangegeven wanneer de nieuwe games verschijnen

Hoewel Ubisoft de naam van de nieuwe Assassins Creed-game nog niet noemt, is eerder al uitgelekt dat deze Origins gaat heten en zich afspeelt in Egypte. Het zou gaan om een prequel. De informatie over de game lekte uit via Reddit en bronnen van Eurogamer bevestigden de authenticiteit.

Bij de nieuwe games noemt Ubisoft ook South Park: The Fractured but Whole. Die game had aanvankelijk eind 2016 moeten verschijnen, maar werd twee keer uitgesteld. In februari liet Ubisoft weten dat de game in het fiscale jaar 2017-2018 verschijnt, zonder een datum te noemen. Ook nu geeft de uitgever geen duidelijkheid over wanneer nieuwe South Park-game uitkomt.