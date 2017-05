Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 19:34, 6 reacties • Feedback

AMD maakt bekent dat de Radeon RX 560-videokaarten vanaf nu verkrijgbaar zijn. Vorige maand werd de RX 560 al aangekondigd, maar de beschikbaarheid liet nog op zich wachten. In de Pricewatch zijn de eerste modellen verschenen, prijzen beginnen bij 108 euro.

AMD kondigde de RX 560 in april aan, samen met de RX 570 en 580. Die laatste twee waren vrijwel direct beschikbaar, maar het goedkopere model liet op zich wachten. Voor de RX 460 gebruikte AMD gpu's waarvan twee compute units waren uitgeschakeld, bij de nieuwe RX 560 zijn alle zestien cu's actief. Daarmee komt het aantal streamprocessors op 1024 in plaats van 896. Ook is de kloksnelheid van de nieuwe kaart iets hoger.

Bij de presentatie noemde AMD een prijs van 99 dollar, omgerekend inclusief btw komt dat neer op zo'n 108 euro. Op het moment van schrijven is dat ook de prijs van het goedkoopste model in de Pricewatch, een 2GB-uitvoering van Sapphire. Diezelfde fabrikant heeft een 4GB-model, dat voor zo'n 126 euro wordt aangeboden.

Eerder verschenen al de RX 550-kaarten, die in feite bestaan uit een halve RX 560. Deze budgetmodellen hebben acht compute units. Momenteel staan de Radeon RX 550-kaarten in de Pricewatch voor prijzen vanaf zo'n 89 euro.