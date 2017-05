Sega heeft bekendgemaakt dat Sonic Forces een functie krijgt waarmee spelers hun eigen personages kunnen maken, gebaseerd op zeven dieren. De platformer komt in het najaar uit voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Naast de egel, waarop het personage Sonic the Hedgehog is gebaseerd, kunnen spelers hun eigen personages ontwerpen op basis van een wolf, konijn, kat, hond, beer of een vogel. Personages kunnen daarna naar smaak aangekleed worden.

De zelfgemaakte personages zijn niet alleen te zien tijdens gameplay, maar worden volgens Sega ook onderdeel van het verhaal in de cutscenes. Ieder diertje heeft bovendien een bepaalde eigenschap die gebruikt kan worden tijdens het spelen.

Sonic Forces is de opvolger van Sonic Generations, dat in 2011 uitkwam. Het is een platformgame die verschillende soorten gameplay zal bieden, zowel in 2d- als 3d. De game werd vorig jaar aangekondigd onder de noemer Project Sonic 2017.