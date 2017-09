Ontwikkelaars brengen demo uit van remake Sonic 2

Er is een demo uitgebracht van Sonic 2 HD, die gespeeld kan worden op Windows-systemen. Het is een remake van de populaire game Sonic 2, die al in 1992 uit werd gebracht voor de Sega Genesis, al gaat het wel om een onofficiŽle versie.

De demo kan gedownload worden op de website van Sonic 2 HD, en de makers raden aan de software te draaien op een Windows 7-systeem met minimaal een Intel Core i5 2500 met een GeForce GTX 650 1GB, en minimaal 4GB ram. Er is 400MB aan opslagruimte nodig om de game op de pc te kunnen herbergen.

In Sonic 2 HD kunnen spelers kiezen voor Sonic of Tails om door de werelden te lopen. De zones Emerald Hill, Chemical Plant en Hill Top zijn beschikbaar. De ontwikkelaars hebben de werelden nagemaakt met de SonicOrca-engine, waardoor hogere resoluties mogelijk zijn en er extra functionaliteiten aan de originele game toegevoegd kunnen worden.

Het is niet de eerste keer dat er een remake van de populaire retrogame wordt uitgebracht. Eerder brachten ontwikkelaars al versies uit voor Nintendo-consoles, voor Android en iOS, en voor PlayStation en Xbox.