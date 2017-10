Italiaanse ontwerper creëerde gerucht Google Ultra Pixel als open sollicitatie

Hoe krijg je het als ontwerper voor elkaar dat veel mensen praten over je designs? Een Italiaanse ontwerper op zoek naar een baan verzon een opvallende manier: hij bedacht een Google Pixel-telefoon, maakte er vage foto's van en stuurde die naar invloedrijke YouTubers.

Wie de geruchten rond Googles volgende Pixel-telefoons op de voet volgt, kan het haast niet zijn ontgaan: vorige week dook er ineens een spectaculair gerucht op over de Google Ultra Pixel. Het gerucht ging de wereld over - in elk geval in onze techbubbel - toen een YouTuber met de nickname Mrwhosetheboss er een video over postte, die op moment van schrijven ongeveer een half miljoen keer is bekeken.

Veel techmedia en YouTube-kanalen hebben daarna video's gewijd aan de vermeende 'Google Ultra Pixel', waaronder grote namen als MKBHD en Businessinsider. Ontwerper Riccardo Cambò had de plaatjes met opzet zo gemaakt dat het geloofwaardig zou zijn, met marketingslides die eruitzien alsof de zoekgigant die had kunnen maken.

Ondanks dat veel techsites over de telefoon hebben geschreven, zijn ze lang niet allemaal in de hoax getrapt. Veel zetten direct hun vraagtekens bij de plaatjes, zoals 9to5Google. Tweakers had ook veel vraagtekens bij deze informatie en besloot daarom niet te schrijven over dit gerucht.

Het is niet de eerste keer dat Cambò een gerucht fabriceert als open sollicitatie. Hij deed dat enkele jaren geleden met afbeeldingen van de PS4 Slim. Sony heeft hem nooit benaderd voor een baan. Of Google dat nu wel zal doen, is onbekend.