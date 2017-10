Netflix brengt gratis Stranger Things-retrogame uit voor Android en iOS

Netflix heeft een game van Stranger Things uitgebracht op Android en iOS. Het spelletje is in retrostijl gemaakt, net als de serie. De game is gratis en er is geen dlc die aangeschaft moet worden. Ook ontbreekt reclame, behalve promotie voor het tweede seizoen van de serie.

Stranger Things: The Game is gemaakt door ontwikkelaar BonusXP en door Netflix zelf uitgebracht in de Google Play Store en in de iTunes App Store van Apple. Het uiterlijk van de game doet denken aan klassiekers van weleer, zoals Zelda. De game speelt zich net als de serie in 1984 af in het plaatsje Hawkins en bevat ook dezelfde personages.

De personages hebben ieder unieke eigenschappen. Zo kan Lucas met zijn Wrist Rocket vijanden uitschakelen op afstand en beschikt Hopper over een pak dat hem beschermt tegen de omstandigheden in de Upside Down-wereld.

Het spel heeft twee moeilijkheidsinstellingen: Classic en Normal. Laatstgenoemde is volgens de makers bedoeld voor diegenen die na 1984 geboren zijn en niet gewend zijn aan 'onvergefelijke' games. In de omschrijving van de game wordt gehint op het vrijspelen van beeldmateriaal van het tweede seizoen van Stranger Things, door alle Eggos en Gnomes te verzamelen.

De game is afgeleid van de Netflix-serie Stranger Things, waarvan vorig jaar het eerste seizoen verscheen. Eind oktober komt het tweede seizoen uit. De serie speelt zich af in de jaren tachtig en is geïnspireerd op klassiekers als E.T. De serie bevat tal van verwijzingen naar werk van bijvoorbeeld Steven Spielberg, Stephen King en George Lucas uit dat decennium.