Netflix klimt naar bijna 104 miljoen abonnees na kwartaal met sterke groei

De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat er in het tweede kwartaal in totaal 5,2 miljoen nieuwe abonnees zijn bijgekomen, wat meer is dan werd verwacht. Daarmee komt het totale aantal leden op bijna 104 miljoen.

Netflix meldt dat ongeveer 80 procent van de ledenaanwas buiten de VS heeft plaatsgevonden, waarmee het internationale ledenaantal zo goed als gelijkloopt met het aantal Amerikaanse abonnees met ongeveer 52 miljoen. Het zou gaan om de grootste groei in het thuisland sinds 2011. Netflix had zelf in totaal 3,2 miljoen nieuwe leden verwacht in het tweede kwartaal, waardoor zijn verwachtingen te laag blijken.

Onder meer de Netflix-series House of Cards en Orange is the New Black werden voorzien van een nieuw seizoen. In totaal ging het om 14 nieuwe seizoenen. Netflix claimt dat aan het aantal prijzen en nominaties is te zien dat de kwaliteit van zijn series blijft toenemen. De dienst kondigt aan dit jaar 40 films uit te brengen, die eerst via Netflix te zien moeten zijn. In een vergelijking met YouTube, dat bekendmaakte dat dat gebruikers dagelijks een miljard uur aan content kijken, zegt Netlfix dat het uitkomt op een miljard uur per week.

De omzet in het tweede kwartaal kwam neer op 2,76 miljard dollar, omgerekend ongeveer 2,4 miljard euro. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar betekent dat een stijging van 32,3 procent. De nettowinst van Netflix kwam uit op 66 miljoen dollar.