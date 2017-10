Aantal Netflix-abonnees groeit opnieuw met ruim 5 miljoen

Streamingdienst Netflix heeft de resultaten van zijn derde kwartaal bekendgemaakt. Net als in het tweede kwartaal groeide het aantal abonnees met meer dan 5 miljoen. Het bedrijf wil 8 miljard dollar besteden aan nieuwe content.

Het aantal nieuwe abonnees komt neer op 5,3 miljoen, vergeleken met 5,2 miljoen in het vorige kwartaal en 3,6 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarmee komt het totale aantal Netflix-abonnees op ongeveer 109 miljoen uit. Volgens het bedrijf is het de grootste aanwas aan leden in het derde kwartaal tot nu toe. De grootste groei was te zien buiten de VS, waar iets meer dan 80 procent van de nieuwe abonnees erbij kwamen. Daarmee heeft het aantal internationale klanten het aantal Amerikaanse klanten duidelijk ingehaald, terwijl dat in het laatste kwartaal vrijwel gelijk liep.

De verwachting van Netflix is om komend kwartaal nog eens ongeveer 5 miljoen internationale en 1,25 miljoen Amerikaanse klanten toe te voegen. De dienst verhoogde onlangs de prijzen van zijn abonnementen. In een brief aan zijn aandeelhouders schrijft het bedrijf: "Investeerders vragen ons vaak naar blijvende toegang tot content van andere mediabedrijven. Hoewel we meerjarige deals hebben die het plotseling verdwijnen van inhoud moeten voorkomen, zijn de trends op de lange termijn duidelijk." De toekomst van Netflix zou liggen bij het aanbieden van exclusieve eigen content. Het bedrijf zegt dat ook 7 tot 8 miljard dollar daarin te willen investeren in 2018.

Andere bedrijven doen hetzelfde, zo wijst Netflix bijvoorbeeld op de plannen van Disney en Apple. De omzet van de streamingdienst kwam het afgelopen kwartaal neer op 2,98 miljard dollar, omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 is er een groei te zien van 30 procent. De nettowinst kwam uit op 130 miljoen dollar ten opzichte van 52 miljoen een jaar geleden.