Groei betalende Netflix-abonnees neemt fors af tot 2,2 miljoen nieuwe gebruikers

Netflix heeft er in het derde kwartaal van dit jaar 2,2 miljoen betalende abonnees bijgekregen. Dat is een flinke daling ten opzichte van vorig jaar, al was het eerste halfjaar van 2020 behoorlijk succesvol. Het bedrijf verwachtte overigens al een afnemende groei door de coronacrisis.

Netflix meldt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het had gerekend op een toevoeging van 2,5 miljoen betalende gebruikers, maar dat cijfer kwam dus uit op 2,2 miljoen. Dat is flink minder dan de 6,8 miljoen abonnees die er in het derde kwartaal van vorig jaar bijkwamen. Ook als gekeken wordt naar 2020 is er een dalende trend zichtbaar: in het eerste kwartaal kwamen er nog 15,8 miljoen betalende abonnees bij, wat in het tweede kwartaal uitkwam op 10,1 miljoen.

Volgens het bedrijf is het relatief lage aantal van 2,2 miljoen gebruikers in het derde kwartaal mede te verklaren door het goede eerste halfjaar; in de eerste negen maanden kreeg Netflix er 28,1 miljoen betalende klanten bij, wat het bedrijf omschrijft als een record. Die 28,1 miljoen is meer dan de 27,8 miljoen die er in heel 2019 bijkwamen. Mede door dit succes in het eerste halfjaar van 2020 had Netflix al gerekend op lagere aantallen voor de tweede helft van dit jaar.

Tijdens de toelichting op de resultaten van het tweede kwartaal noemde het bedrijf al de effecten van de coronacrisis als oorzaak voor de afname van de groei. Deze crisis heeft volgens Netflix echter geen grote gevolgen voor de hoeveelheid nieuwe content die in de komende tijd op het platform wordt gezet. Toen de pandemie ruim een half jaar geleden zijn intrede deed, had Netflix nog veel content die al geschoten was en al in postproductie zat, waardoor die titels veelal vanuit een thuiswerksituatie voltooid konden worden. Dat is nu voorbij, maar Netflix zegt te verwachten dat het aantal originele producties per kwartaal in 2021 hoger zal zijn dan de aantallen uit 2020. Het bedrijf zegt dat het goede progressie maakt met het terugkeren van de productie van nieuwe content, met name in Europa en Azië. Ook is weer begonnen met de productie van het vierde seizoen van Stranger Things en het tweede seizoen van The Witcher. Netflix verwacht tegen het einde van het jaar klaar te zijn met het filmen voor 150 producties.

In de toelichting op de kwartaalcijfers maakt Netflix ook duidelijk dat het steeds minder afhankelijk is van de kapitaalmarkten om geld aan te trekken voor zijn producties. Voor het restant van dit jaar heeft het bedrijf geen plannen om leningen af te sluiten. Er staat volgens Netflix 8,4 miljard in contanten op de balans, waardoor de noodzaak voor externe financiering steeds kleiner zou worden. De vrijegeldstroompositie wordt steeds beter, waarmee het bedrijf wil aangeven dat het steeds beter in staat is om zelf zijn eigen producties te financieren. De omzet kwam in het afgelopen derde kwartaal uit op 6,44 miljard dollar, een groei van 22,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winst kwam uit op 790 miljoen dollar, ten opzichte van 665 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2019.