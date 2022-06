'Sony wil animestreamingdienst Crunchyroll overnemen voor 957 miljoen dollar'

Sony wil animestreamingdienst Crunchyroll overnemen volgens bronnen van Nikkei. Aan de overname zou een bedrag van 957 miljoen dollar gemoeid zijn. Dat is omgerekend zo’n 821 miljoen euro. De onderhandelingen zouden vergevorderd zijn.

Volgens Nikkei is Sony het enige bedrijf dat momenteel geïnteresseerd is om Crunchyroll over te nemen. De twee bedrijven zouden inmiddels de 'definitieve onderhandelingen' aan zijn gegaan. Nikkei schrijft dat Sony uiteindelijk tot 100 miljard yen kan uitgeven voor Crunchyroll. Dat komt neer op ongeveer 821 miljoen euro.

Crunchyroll is in 2006 opgericht in Californië en werd in 2017 een dochteronderneming van Amerikaanse telecomprovider AT&T. De streamingdienst heeft wereldwijd momenteel ruim 70 miljoen gratis leden. De dienst heeft ook drie miljoen betalende leden. Crunchyroll focust zich voornamelijk op animeseries, hoewel het ook Japanse live-action dramaseries en digitale manga biedt aan zijn leden.

De eerste geluiden omtrent een Crunchyroll-overname door Sony kwamen in augustus al op. The Information berichtte toen dat AT&T een overname had aangeboden aan Sony, hoewel het bedrijf daarvoor toen een bedrag van 1,5 miljard dollar vroeg. Sony is al eigenaar van Funimation, een andere streamingdienst die zich focust op anime. Die dienst heeft momenteel ruim een miljoen abonnees.