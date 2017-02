Door Emile Witteman, donderdag 9 februari 2017 18:47, 26 reacties • Feedback

Crunchyroll heeft aangekondigd dat het de mijlpaal van een miljoen betalende gebruikers heeft behaald. Verder heeft de animestreamdienst bekendgemaakt dat het meer dan twintig miljoen geregistreerde gebruikers heeft.

De dienst geeft aan dat het aantal betalende gebruikers in het afgelopen jaar met 36 procent is toegenomen, waardoor dit voor de dienst het succesvolste jaar is tot nu toe. Crunchyroll claimt dat anime steeds dieper doordringt in de mainstreamcultuur, wat deels de oorzaak is van het groeiende succes van de streamingdienst. De dienst behoort volgens een onderzoek van Park Associates tot een van de tien grootste videostreamdiensten op het gebied van het aantal betalende gebruikers.

Crunchyroll in in 2006 begonnen als een streamingdienst die zich specialiseert in het wereldwijd beschikbaar maken van series en strips uit Japan. Een gebruiker kan zich gratis bij de website registreren en zo een groot deel van het aanbod krijgen. Betalende gebruikers krijgen voor 4,99 euro per maand beschikking over exclusieve content, hd-kwaliteit en eerdere toegang tot nieuwe series. De dienst is te gebruiken binnen webbrowsers of met een app, die beschikbaar is voor het overgrote deel van de mobiele platforms en consoles.