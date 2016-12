KPN gaat door klanten opgenomen HBO-films en -series volgend jaar verwijderen

Door Julian Huijbregts, woensdag 21 december 2016 16:47, 328 reacties • Feedback

Klanten van KPN die films of series van betaalzender HBO hebben opgenomen, kunnen deze volgend jaar niet meer terugkijken. Omdat HBO in Nederland stopt en Ziggo de rechten op de inhoud in handen krijgt, mag KPN de opnames niet meer vertonen.

KPN gaat de series en films na 31 december verwijderen, zegt een woordvoerder van de provider tegen Totaal TV. De opnames staan niet bij de klanten lokaal opgeslagen, omdat KPN de CloudPVR-techniek gebruikt. KPN slaat opgenomen films en series op het netwerk op en als een klant deze wil terugkijken, streamt de provider die.

HBO stopt per 1 januari met het aanbieden van abonnementen in Nederland. Ziggo heeft de uitzendrechten van de films en series in handen en biedt deze vanaf volgend jaar exclusief aan in het nieuwe Ziggo Movies & Series XL-pakket.

Klanten die televisie afnemen bij KPN kunnen content van lineaire zenders tot een jaar na opname onbeperkt terugkijken. Omdat de provider de HBO-uitzendrechten niet meer in handen heeft, mag het ook de opgeslagen streams van die kanalen niet meer vertonen. Datzelfde geldt voor KPN-dochters Xs4all en Telfort.