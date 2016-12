Door Julian Huijbregts, woensdag 21 december 2016 16:30, 94 reacties • Feedback

Nederlanders hebben in 2016 tot nu toe 250 miljoen keer ingelogd met DigiD. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Dertien miljoen mensen hebben een account, een miljoen meer dan vorig jaar.

De stijging van het aantal accounts is groter dan vorig jaar, toen er een half miljoen DigiD-gebruikers bij kwamen. Het is niet verplicht om een DigiD-account te hebben, maar de inlogmethode is bijvoorbeeld de enige manier om toegang te krijgen tot de Berichtenbox van MijnOverheid.

Logius, de beheerder van DigiD, stelt dat volgend jaar een nieuw inlogmiddel beschikbaar komt met een verbeterd betrouwbaarheidsniveau. Er wordt al langer getest met aanvullingen op DigiD, zo wil het kabinet inloggen met een bankpas of speciale app mogelijk maken.

Volgens Logius komen er vanaf 2018 rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een chip. Begin dit jaar voerde de overheid daar al een pilot mee uit. De nieuwe manieren van inloggen op DigiD maken deel uit van het eID-programma, waarin de overheid en bedrijven samenwerken om meerdere inlogmethodes mogelijk te maken die werken bij zowel overheidswebsites als bijvoorbeeld webshops.