Steeds meer Nederlanders lezen aanmaningen en berichten in MijnOverheid niet

Steeds meer Nederlanders lezen de berichten in de Berichtenbox van MijnOverheid niet. Het gaat inmiddels om miljoenen mensen. Daardoor krijgen ze waarschuwingen en aanmaningen niet onder ogen, wat tot gevolg kan hebben dat rekeningen oplopen en ze in de schulden belanden.

Het aantal accounts waar nieuwe berichten in verschenen die ongelezen bleven, steeg van 16,7 procent begin 2016 naar 29,3 procent aan het einde van dat jaar, blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman. Nederlanders bekijken de Berichtenbox niet geregeld, omdat er op onregelmatige momenten berichten binnenkomen. Alleen met een mailnotificatie kunnen mensen weten dat er nieuwe berichten zijn, maar niet iedereen heeft de notificatie per e-mail ingesteld.

De Nationale Ombudsman merkt in een voetnoot op dat de situatie komende jaren kan verbeteren, omdat er een Berichtenbox-app moet komen voor smartphones, die bij elk nieuw bericht een pushnotificatie geeft. Wanneer die app er zal zijn, is niet bekend.

In het rapport staat verder dat de overheid veel druk heeft uitgeoefend om Nederlanders ertoe te bewegen digitaal post te ontvangen. "Zo is er in eerste instantie door de Belastingdienst hard ingezet op het verplichte karakter van het digitale berichtenverkeer. Hierdoor hebben burgers de indruk gekregen dat zij geen keuze hebben en dat zij berichten van de overheid alleen nog digitaal kunnen ontvangen." Desondanks heeft een minderheid van de Nederlanders een Berichtenbox. De overheid heeft in totaal zestien miljoen accounts aangemaakt en 6,6 miljoen Nederlanders hebben die geactiveerd.