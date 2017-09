Belgische Privacycommissie: camera's in reclameborden in strijd met privacywet

Camera's in reclamezuilen ten behoeve van adverteerders zijn in strijd met Belgische privacywetgeving. Dat zei de voorzitter van de Belgische Privacycommissie woensdag op de radio. De staatssecretaris die over privacy gaat wil een onderzoek.

Staatssecretaris Philippe de Backer vindt het gebruik van camera's in reclameborden in bijvoorbeeld winkelcentra onacceptabel. "Big Brother komt akelig dichtbij", aldus het kabinetslid op Twitter. Hij wil dat de Privacycommissie gaat onderzoeken of het gebruik van camera's in reclameborden inderdaad een wetsovertreding is. Die commissie neemt contact op met het reclamebedrijf om erachter te komen wat er precies speelt.

De voorzitter van die Privacycommissie zegt op Radio 1 dat het plaatsen van camera's in reclameborden in strijd is met de privacywetgeving. "Die wetgeving vereist niet alleen dat mensen worden geïnformeerd, maar ook dat ze zich ertegen kunnen verzetten en dat ze weten wat er met die beelden gebeurt. Het lijkt erop dat het reclamebedrijf dat zelf niet echt weet, dus hoe kan de consument dat weten?"

Vorig jaar kreeg de Privacycommissie al eens te maken met deze kwestie. "Dat was toen een experimentje en we kregen toen te horen dat ze het niet zouden doorzetten, omdat ze er zelf het nut niet van inzagen. Kennelijk wordt het nu toch uitgerold." Volgens de voorzitter komen mensen herkenbaar in beeld. "Het reclamebedrijf zei tegen ons: we moeten zien hoe mensen reageren, we moeten gelaatsuitdrukkingen zien. Dan lijkt het me dat je herkenbaar in beeld bent."

Dagblad De Morgen onthulde woensdag dat advertentiebedrijf JCDecaux in diverse Belgische winkelcentra camera's in reclamezuilen heeft gestopt. Die camera's houden in de gaten hoeveel mensen de advertenties bekijken. Met die techniek is het ook mogelijk te achterhalen hoe lang mensen kijken en de software kan schattingen maken van het geslacht en de leeftijd van de mensen die de reclames bekijken. JCDecaux wil niet zeggen waar en hoeveel reclameborden met camera's er zijn. Het reclamebedrijf zegt wel dat de camera's geen beelden opslaat, maar ze alleen gebruikt om statistieken bij te houden.

De camera's hangen er, zodat adverteerders meer inzicht krijgen in hoe de borden worden bekeken. De ophef in België volgt kort op die in Nederland. De Nederlandse evenknie van de Privacycommissie, de Autoriteit Persoonsgegevens, gaat vervoerder NS om opheldering vragen over reclameborden op stations.