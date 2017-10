Duitse rechter legt automobilist boete op voor gebruik dashcam

Een Duitse rechter van het Amtsgericht München heeft een 52-jarige vrouw een boete van 150 euro opgelegd omdat ze in haar auto dashcams had geïnstalleerd die opnames maakten uit de voor- en achterruit. De vrouw gaf de beelden aan de politie nadat haar geparkeerde auto was beschadigd.

De rechtbank schrijft in een bericht dat de camera's 'minstens drie andere voertuigen die zich voor en achter de geparkeerde auto bevonden, hebben opgenomen'. De rechter overwoog dat het in dit geval erop neerkomt dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen op straat zwaarder moet wegen dan het ontdekken van een mogelijk vergrijp. "Het permanente en zonder aanleiding filmen van de openbare ruimte voor en achter de auto schendt het recht op privacy en vormt een zware inbreuk", aldus de rechter.

Ze vindt het onacceptabel dat tachtig miljoen burgers zouden rondlopen met camera's om willekeurige situaties op te nemen die een misdrijf kunnen opleveren. "Permanente surveillance van elke openbare ruimte door burgers is niet toegestaan omdat het het recht van anderen schendt om zelf te bepalen wanneer men op welke plaats aanwezig is, zonder dat dit door omstanders wordt opgenomen en later met de overheid wordt gedeeld."

De vrouw die de beelden had opgenomen, deelde deze met de politie om te bewijzen dat haar auto door een andere weggebruiker was beschadigd. Ze was van mening dat er geen andere mensen op de beelden te zien waren. De maximale wettelijke boete is in dit geval 300.000 euro. Door rekening te houden met het inkomen van de vrouw kwam de rechter uit op 150 euro.