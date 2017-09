AP gaat NS vragen stellen over reclameschermen met camera's op stations

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat vragen stellen aan de NS over reclameschermen van ExterionMedia die camera's bevatten. Het bedrijf dat de reclameborden exploiteert op NS-stations zegt dat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

Digitale reclameschermen van ExterionMedia op NS-stations bevatten camera's waarmee wordt waargenomen of passanten naar de advertentie kijken. Een woordvoerder van de NS zegt tegen Tweakers dat het gaat om het tellen van het aantal passanten en waarnemingen. Volgens de NS worden daarbij geen beelden gegenereerd en dus ook niet opgeslagen. Verder worden er geen gegevens geregistreerd die tot een persoon herleidbaar zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft tegenover Tweakers aan dat er nog geen onderzoek is gedaan naar deze specifieke reclamezuilen. Camera's in openbare ruimte voor reclamedoeleinden zijn echter sowieso niet toegestaan, zegt de woordvoerder. Het is moeilijk te zeggen of er in dit geval sprake is van een overtreding, omdat het 'heel nauw komt' en het belangrijk is om te weten wat er precies wordt opgenomen en wat er wordt opgeslagen. De privacytoezichthouder gaat daarom informatie vragen aan de NS, omdat dit de opdrachtgever is van ExterionMedia.

Guy Grimmelt van ExterionMedia zegt desgevraagd tegen Tweakers dat het om een camera gaat, maar beelden worden niet opgeslagen en 'direct verwerkt in enen en nullen'. Er wordt software van Quividi gebruikt, waarmee kenmerken van passanten vastgelegd worden. Zo kan de software zien of iemand naar het scherm kijkt, of het een man of vrouw is en of de persoon jong of oud is.

Volgens Grimmelt is het met de software ook mogelijk om te kijken of iemand huilt of lacht, maar die informatie is volgens hem niet interessant. Ook stelt hij dat de software individuen niet vastlegt. Als een persoon twee keer langs het reclamescherm loopt, wordt dat gezien als twee personen.



De NS zegt niet op de hoogte te zijn van de exacte technologie die ExterionMedion gebruikt, maar stelt dat de reclame-exploitant met NS Stations heeft vastgelegd zich aan wet- en regelgeving, inclusief privacyregelgeving, te houden.

De digitale reclameborden met een camera voor tracking zijn al enkele maanden actief. In augustus plaatste de exploitant tweets waaruit blijkt dat de schermen inmiddels op Rotterdam Centraal en Eindhoven CS staan. Op NS-stations staan nu zo'n veertig a vijftig schermen met camera. Volgens Grimmelt staan de schermen ook bij tal van winkelcentra in Nederland. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen honderden reclameschermen met een camera, maar deze is niet bij alle schermen actief, omdat de software duur is en niet overal wordt ingezet.

Er ontstond maandag ophef op sociale media over de aanwezigheid van camera's in de digitale reclameborden. NS bevestigde aanvankelijk in een tweet dat het om een camera ging, later kwam het bedrijf daar op terug en werd er gesteld dat het om een sensor gaat die passanten telt. ExterionMedia zelf spreekt in een tweet over een camera, maar benadrukt dat er geen beelden worden opgeslagen.



Digitaal scherm op station Eindhoven, met aan de bovenkant een camera. Foto: ExterionMedia