'Strijd superioriteit op ai-gebied wordt waarschijnlijk oorzaak 3e wereldoorlog'

Elon Musk denkt dat de strijd om de superioriteit op het gebied van artificiŽle intelligentie waarschijnlijk de oorzaak wordt voor de derde wereldoorlog. Hij reageert daarmee op uitspraken van de Russische president Poetin, dat het land met de beste ai over de wereld zal heersen.

Musk voegde aan zijn uitspraak toe dat hij denkt dat de derde wereldoorlog misschien niet zal worden begonnen door een beslissing van een regeringsleider, maar door de kunstmatige intelligentie, op het moment dat de ai beslist dat een preëmptieve aanval de beste weg naar de overwinning zal bieden. Musk denkt dat de race voor de meest geavanceerde ai en de beste research al begonnen is, waarbij hij opmerkte dat Rusland en China landen zijn die spoedig een sterk ontwikkelde sector in de computerwetenschappen zullen hebben.

De Russische president Poetin zei eerder dat kunstmatige intelligentie de toekomst is, niet alleen voor Rusland maar voor de hele wereld. Hij zei liever niet te zien dat iemand dit veld monopoliseert. De president stelde dat als Rusland de leider op het gebied van ai en onderzoek daarnaar wordt, dat het land deze kennis met de wereld zal delen, zoals hij dat ook zegt te doen met nucleaire technologie. Kunstmatige intelligentie biedt volgens Poetin enorme mogelijkheden en kansen, maar hij erkent dat het ook bedreigingen creëert, omdat ai moeilijk te voorspellen is.

Deze zorgen deelt Elon Musk. Hij heeft eerder een optimistische visie van Mark Zuckerberg over ai stevig bekritiseerd. Volgens Musk vormt de ongebreidelde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie een fundamenteel risico voor de samenleving en hij wil daarom dat nationale overheden ai gaan reguleren. Musk vindt dat mensen zich zorgen zouden moeten maken om de meest geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie. Volgens hem hebben veel mensen de gevaren niet door, totdat het te laat is.

Zuckerberg gaf juist aan weinig te moeten hebben van pessimistische visies van ia in de toekomst. Volgens hem kan ai juist levens redden. Dat zou kunnen in de vorm van bijvoorbeeld levensreddende technologieën in de medische sector of zelfrijdende auto's, die het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk kunnen terugdringen. Zuckerberg erkent dat technologie voor zowel het goede als het kwade kan worden gebruikt, maar volgens hem is er geen enkele reden om te pleiten voor het vertragen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.