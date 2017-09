Google heeft meer dan 1,1 miljard dollar in zelfrijdende auto gestopt

Google heeft meer dan 1,1 miljard dollar, nu omgerekend 920 miljoen euro, in de ontwikkeling van zijn zelfrijdende auto gestopt. Dat bedrag is aan het licht gekomen in de loop van rechtszaak tussen Google en Uber.

Het nieuws komt uit court filings, die IEEE Spectrum in heeft gekeken. Google onthult in zijn eigen kwartaal- en jaarcijfers schijnbaar liever niet hoeveel geld er naar Project Chauffeur gaat en brengt deze cijfers liever onder in andere categorieën waar ook andere uitgaven onder vallen. Echter, in de zaak tegen Uber schat Google-docher Waymo de waarde van ieder handelsgeheim dat het bedrijf gestolen zou hebben op hetzelfde bedrag en dat bedrag zou staan voor de totale hoeveelheid geld die Google van 2009 tot 2015 in het project heeft gestopt: 1,1 miljard dollar. Uber-dochter Otto, ook betrokken bij de zaak, betwist het bedrag.

Het bedrag komt dicht in de buurt van wat wel vaker over de toonbank gaat in het kader van ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ford investeerde een miljard dollar in Argo AI, dat kunstmatige intelligentie voor autonome wagens ontwikkelt. General Motors zou meer dan 1 miljoen dollar hebben betaald voor ontwikkelaar Cruise Automation. Een uitschieter is wel Intel, dat in maart van dit jaar 15,3 miljard dollar neerlegde voor het Israëlische Mobileye.

Chrysler Pacifica-minivan met Waymo-technologie