Ford test 'zelfrijdende' auto die zijn keuzes via lichtsignalen meedeelt

Autofabrikant Ford test een systeem voor zelfrijdende auto's dat de keuzes die het maakt in het verkeer, via lichtsignalen aan de overige verkeersdeelnemers meedeelt. Het systeem doet dat door middel van een strip met leds aan de bovenkant van de voorruit.

Ford gebruikte hiervoor een auto waarin de menselijke bestuurder was verborgen in een pak dat sterk lijkt op een autostoel. Voorbijgangers moesten zo denken dat ze te maken hadden met een volledig autonoom rijdend voertuig. De bedoeling was om te kijken hoe voetgangers en andere verkeersdeelnemers reageren op de lichtsignalen van een aangepaste Ford Transit Connect-auto.

Ford gebruikte bijvoorbeeld een specifiek lichtsignaal als de auto voorrang gaf, zoals bij een zebrapad. Daarnaast werd een lichtsignaal getest dat aangaf wanneer de auto autonoom reed, en er werd een snel flikkerend lichtsignaal getoond zodra de auto vanuit stilstand begon te accelereren. Het gebruik van tekst of symbolen, wordt als minder effectief gezien dan het gebruik van lichtsignalen.

De tests zijn in augustus in de Amerikaanse staat Virginia uitgevoerd. In de testauto's was een aantal camera's geplaatst die een beeld van 360 graden om de auto heen maakten, waarmee de reacties van andere weggebruikers werden vastgelegd. Ford heeft nog geen nadere informatie gegeven over de interpretatie van de data, maar stelt dat de tests belangrijk zijn om te weten te komen of andere weggebruikers hun gedrag aanpassen als ze te maken hebben met zelftrijdende auto's en als er lichtsignalen worden gebruikt.

De fabrikant denkt dat als zelfrijdende auto's hun intenties voortijdig communiceren, de veiligheid wordt vergroot en de integratie van autonoom rijdende voertuigen in het normale verkeer soepeler zal verlopen. Ford zegt ook te werken aan een systeem om de keuzes die een zelfrijdende auto maakt, over te brengen aan verkeersdeelnemers die blind of slechtziend zijn. Hoe dat systeem gaat werken, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.