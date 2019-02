Ford test gekleurde lichtbalk op 'autonome' auto voor communicatie weggebruikers

Autofabrikant Ford heeft testen uitgevoerd met een 'zelfrijdende' auto waarvan het dak van een lichtbalk was voorzien. De gekleurde lichtsignalen zijn bedoeld om naar andere verkeersdeelnemers te communiceren wat het voertuig aan het doen is of wat hij van plan is.

Ford meldt dat het in Duitsland samen met de Technische Universiteit Chemnitz testen heeft uitgevoerd met een auto die de indruk moest wekken dat hij geheel autonoom reed. De fabrikant voorzag het dak van het voertuig van een gekleurde lichtbalk. Volgens de fabrikant is uit de testen gebleken dat er 'grote acceptatie en vertrouwen' is in de lichtsignalen. Het bedrijf zegt dat het hiermee verder kan, om de 'visuele taal' door te ontwikkelen en bij te schaven.

Het doel van de lichtbalk is om de intenties van de auto te communiceren naar overige verkeersdeelnemers, in een poging om het 'communicatiegat tussen autonome auto's en mensen te overbruggen'. De lichtbalk gebruikte knipperend wit, paars en turquoise licht om aan te geven dat de gebruikte Ford-bestelauto aan het rijden was, op het punt stond om op te trekken of voorrang verleende.

De autofabrikant zegt dat 60 procent van de 173 mensen die ondervraagd werd na het zien van het Ford Transit-voertuig dachten dat ze daadwerkelijk te maken hadden met een autonoom rijdend voertuig. Turquoise bleek volgens Ford de beste kleur te zijn, omdat deze kleur beter zichtbaar is dan wit en in tegenstelling tot paars niet zo snel met rood wordt verward.

De testen die in Duitsland plaatsvonden zijn een aanvulling op eerder onderzoek dat Ford in de VS uitvoerde, waarbij alleen witte signalen werden gebruikt. Net als bij de recente Duitse tests werd destijds in de VS een auto gebruikt waarin de menselijke bestuurder was verborgen in een pak dat sterk lijkt op een autostoel. Voorbijgangers moesten zo denken dat ze te maken hadden met een volledig autonoom rijdend voertuig; onderzoekers kunnen zo beter bepalen hoe voetgangers en andere verkeersdeelnemers op de lichtsignalen reageren.

Ford zegt een zelfrijdende auto te ontwikkelen die in 2021 voor het eerst moet worden ingezet in de Verenigde Staten. Daarbij is het volgens het bedrijf cruciaal dat er een 'industriestandaard komt voor communiceren van rij-intenties'.