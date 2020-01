Ford wil stelen van lichtmetalen velgen voorkomen met 3d-geprinte vergrendelmoer

Ford heeft een methode bedacht die het stelen van lichtmetalen velgen tegen moet gaan. De autofabrikant wil voertuigen voorzien van wielen met unieke vergrendelmoeren en een bijbehorende sleutel, afgestemd op de bezitters. De onderdelen worden 3d-geprint.

Ford wil de stem van autobezitters gebruiken om de moeren en sleutel uniek te maken. Dat moet gebeuren door een seconde stemgeluid op te nemen en dat om te zetten in een fysiek patroon. Omdat ieder mens een uniek stemgeluid heeft, moet dat een niet na te bootsen sleutel opleveren.

Het patroon wordt vervolgens 3d-geprint met metaal. Ford zegt daarvoor samen te werken met het bedrijf EOS, dat gespecialiseerd is in dergelijke printtechnieken. De moer en sleutel worden als één onderdeel ontworpen en geprint en daarna van elkaar gescheiden.

Verder zegt Ford technieken toe te passen om het klonen van de sleutel tegen te gaan. Dat gebeurt door ongelijkmatig gespatieerde ribben toe te voegen in de inkepingen van de moer, die steeds dieper en breder worden. Op die manier kan er geen afdruk met was gemaakt worden, omdat de was zou breken als deze uit de moer wordt getrokken.

Ford stelt ook de mogelijkheid voor om wielmoeren te maken met een ontwerp zoals bijvoorbeeld een Mustang-logo, de initialen van de bestuurder of de omtrek van een circuit. Concrete plannen voor het uitbrengen van de 3d-geprinte wielmoeren heeft de autofabrikant nog niet bekendgemaakt.