Tweakers Podcast #97 - IPad-historie, productondersteuning en WhatsApp-exploits

Tien jaar geleden bundelden onze redacteuren hun krachten om een blik te werpen op een nieuw apparaat: de iPad. Volgens Apple zou dit het pc-landschap veranderen. In deze aflevering blikken we terug op de ontwikkeling van de tablet in het afgelopen decennium.

We pakken er een aantal citaten uit onze review bij om te kijken of onze kritiekpunten van destijds nog steeds gelden en of onze voorspellingen zijn uitgekomen. Wat we in ieder geval niet hadden voorspeld, is hoe jongere en oudere generaties de iPad, en in mindere mate tablets van andere merken, zouden omarmen.

Ook hebben we het over de duur van ondersteuning bij moderne apparaten. Want waar apparatuur vroeger vaak erg lang meeging, zijn we vandaag de dag vaak afhankelijk van software-updates en clouddiensten om producten te laten werken. Wat is redelijk om te verwachten en houden we hiermee rekening bij de aanschaf?

Verder bespreken we het bizarre verhaal rondom de vermoedelijke hack van de smartphone van Amazon-oprichter Jack Bezos, de reden dat high-end producten vaak bij elke winkel hetzelfde kosten en het gerucht dat Jurians favoriete game ooit een remake gaat krijgen.

00:00 Opening

01:39 Er komt misschien een KOTOR-remake

05:50 Hoe de telefoon van Jeff Bezos gehackt werd

11:19 Whatsapp en groene kleurtjes in de VS

14:58 Chromebooks krijgen langer support

16:41 Hoe lang mogen we updates verwachten op apparaten en software?

25:25 Waarom zijn prijzen voor high-end-producten vaak overal gelijk?

31:16 Leven we in de door Steve Jobs voorspelde post-pc-era?

35:55 Terugblikken op onze iPad-review

43:04 Tablets en laptops op scholen

44:53 Hoe succesvol zijn tablets met Windows en Android?

50:26 Wat is de toekomst van de tablet?

54:35 Sneakpeek

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.