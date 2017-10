Mitsubishi werkt aan door auto's geprojecteerde waarschuwingssignalen

Autofabrikant Mitsubishi werkt aan een systeem voor auto's waarbij via lampen symbolen op de grond vlakbij de auto worden geprojecteerd. Het idee is dat andere verkeersdeelnemers aan de hand daarvan duidelijk kunnen zien dat de auto bijvoorbeeld naar achteren rijdt.

Het experimentele Safe and Secure Lighting system is op dit moment geïntegreerd in de elektrische conceptauto Emirai4 en onderdelen van het systeem zullen worden getoond op de Tokyo Motor Show, die op 27 oktober begint. Er worden bijvoorbeeld symbolen op de grond geprojecteerd als een passagier wil uitstappen en de deur wil opendoen of als de auto achteruit gaat rijden.

De handelingen van de bestuurder worden automatisch vertaald naar de lichtprojectie op de grond, zodat er voor andere verkeersdeelnemers zoals voetgangers voldoende tijd is om te reageren. Dit systeem kan volgens Mitsubishi ook een uitkomst zijn voor toekomstige zelfrijdende auto's. De keuzes die deze voertuigen geheel autonoom maken, zijn soms moeilijk te interpreteren, waarbij lichtprojecties de intentie van de auto op tijd duidelijk kunnen maken.

Mitsubishi denkt dat met dit systeem de verkeersveiligheid vooral toeneemt als het donker is. Volgens de autofabrikant blijkt uit onderzoek dat zestig procent van de dodelijke ongevallen onder voetgangers 's nachts plaatsvindt. De geprojecteerde symbolen zijn in het donker juist goed zichtbaar.

Er zijn meer autofabrikanten die werken aan systemen om de handelingen van zelfrijdende auto's op een duidelijke en snelle manier te kunnen communiceren aan de overige verkeersdeelnemers. Zo test Ford een systeem waarbij via een strip met leds aan de bovenkant van de vooruit wordt gecommuniceerd welke keuzes de auto gaat maken.