Speedtest Ookla: T-Mobile haalt hoogste 4g-snelheid van Nederland

Volgens onderzoek van speedtestaanbieder Ookla biedt T-Mobile de snelste 4g-verbinding van Nederland. De downloadsnelheid is gemiddeld 64,5Mbit/s en voor upload is dat 17,1Mbit/s. KPN komt op de tweede plaats, gevolgd door Tele2 en Vodafone.

De downloadsnelheid is bij KPN en Tele2 met respectievelijk 48,5 en 45Mbit/s vrijwel gelijk. Vodafone is met een gemiddelde van 28,6Mbit/s een stuk langzamer. Wat uploaden betreft doet Vodafone het beter, met een gemiddelde van 14Mbit/s. Dat is bijna gelijk aan KPN, waarbij Ookla 15Mbit/s heeft gemeten. Tele2 scoort met 10Mbit/s het slechtst bij upload.

Het onderzoek is gebaseerd op metingen die gebruikers van de Speedtest by Ookla-app zelf hebben uitgevoerd in Nederland tussen april en september dit jaar. In totaal zijn er 544.377 snelheidstests uitgevoerd in die periode. Voor het onderzoek zijn de resultaten van 367.647 tests gebruikt en die zijn afkomstig van 180.385 unieke apparaten. Alleen apparaten die 4g ondersteunen, zijn meegenomen in het onderzoek.

De gemiddelde snelheid is tot stand gekomen door een weging te maken met een verhouding van 1:2:1 van het tiende percentiel, het vijftigste percentiel en het negentigste percentiel. Dat betekent dat de gemiddelde snelheden zwaarder gewogen zijn en dat resultaten die opvallend snel of langzaam waren, minder meetellen voor het eindresultaat.

De bevindingen van Ookla komen grotendeels overeen met die van het Duitse P3-onderzoek dat in april werd uitgebracht. Ook daarin was de 4g-snelheid bij T-Mobile het hoogst. P3, dat mobiele netwerken in veel landen benchmarkt, voert eigen metingen uit.

Provider 10e percentiel 50e percentiel 90e percentiel Downloadsnelheid

(getrimd gemiddelde) T-Mobile 9,06 55,44 138,22 64,54 KPN 6,21 38,77 110,06 48,45 Tele2 8,28 38,24 96,24 45,25 Vodafone 7,03 22,90 61,66 28,62

Provider 10e percentiel 50e percentiel 90e percentiel Uploadsnelheid

(getrimd gemiddelde) T-Mobile 2,26 12,90 40,51 17,14 KPN 1,05 10,75 37,85 15,10 Tele2 0,70 8,07 25,86 10,67 Vodafone 1,29 11,04 32,89 14,06

Snelheden in Mbit/s