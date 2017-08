Netwerk T-Mobile krijgt meer bandbreedte door gebruik 4g via td-lte

Het 4g-netwerk van T-Mobile zal de komende tijd meer bandbreedte krijgen door de ondersteuning van td-lte. Die techniek werkt op frequenties die de provider tot nu toe niet heeft gebruikt en zorgt voor meer capaciteit van het netwerk in drukke gebieden.

T-Mobile zegt de komende tijd op veel masten td-lte in te gaan schakelen op zijn 2600MHz-frequentieband. Bij de grote frequentieveiling begin 2013 kocht T-Mobile een licentie op de frequentieruimte tussen 2565MHz en 2590MHz. Die 25MHz heeft de provider nog niet eerder ingezet.

Dat frequentieblok is niet geschikt voor regulier 4g, omdat voor het reguliere fdd-lte twee blokken nodig zijn. De ene is voor de downlink en de andere voor uplink. Een frequentieblok zonder aparte uplink heet 'ongepaard spectrum'. Met td-lte, een afkorting 'time division long term evolution', gebeurt up- en downloaden op dezelfde frequentie. Omdat de uplink minder stabiel is, is de techniek minder geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld auto's en rijdende treinen, maar wel inzetbaar voor stilzittende of langzaam lopende gebruikers.

Smartphones ondersteunen de nieuwe frequentieband als zij lte via band 38 aan boord hebben. Veel high-end smartphones, waaronder alle iPhones sinds de iPhone 6 en high-end Galaxy-modellen sinds de S7. Goedkopere telefoons hebben vaak deze techniek niet aan boord.

Het netwerk ondersteunt nu een maximumsnelheid van 450Mbit/s down, iets dat gebruikers in de praktijk zelden tot nooit zullen halen. Eind dit jaar zullen veel masten van de provider in Nederland 4g aanbieden via de nieuwe frequentie. T-Mobile is niet de enige provider met dit 'ongepaard spectrum'. KPN heeft daar 30MHz van en Tele2 5MHz.