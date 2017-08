Intel brengt soc voor autonome werking drones en robots uit

Intel heeft de Movidius Myriad X aangekondigd. De system-on-a-chip bestaat onder andere uit een vision processing unit en hardware om toepassingen voor deep learning te draaien. De chip moet robots en drones helpen autonoom te functioneren.

De Movidius Myriad X is een soc met afmetingen van 8,7x8,5mm waardoor deze in te zetten is voor drones, robots, camera's en virtual en augmented reality. Voor het verwerken van berekeningen voor deep learning is de Neural Compute Engine verantwoordelijk. Dit hardwareonderdeel moet drones en robots op apparaatniveau bijvoorbeeld 'bewust' maken van de omgeving en wat sensoren en camera's verder waarnemen. Voor het afhandelen van beelden zijn programmeerbare 128bit-vectorprocessors en verschillende vision accelerators aanwezig. De chip heeft zestien mipi-lanes om verbinding te maken met tot aan acht camera's, met ondersteuning van tot aan zevenhonderd miljoen pixels per seconde aan beeldsignalen.

Verder is er 2,5MB aan geheugen dat de chiponderdelen kunnen aanspreken, voor een interne bandbreedte van 450GB/s. Voor deeplearningberekeningen liggen de piekprestaties op 1 tops, de term die Intel gebruikt voor rekenkracht van de soc en die staat voor miljard operations per second. De totale prestaties van de soc zouden op 4 tops liggen. De techniek voor de soc komt voor een groot deel van het Ierse bedrijf Movidius. Intel nam dit bedrijf vorig jaar september over.