Intel brengt ai-accelerator op stickformaat uit

Intel heeft de Movidius Neural Compute Stick aangekondigd. De accelerator is een usb-stick met een vision processing unit voor deep learning-toepassingen bij een laag verbruik. De vpu in de stick zit ook in de DJI Spark-drone.

De Movidius Neural Compute Stick is volgens Intel te gebruiken voor tal van machinelearning­toepassingen. Het bedrijf noemt onder andere het gebruik voor testen en tunen van neurale netwerken. Daarnaast is de stick te gebruiken om een op het Caffe-framework gebaseerd convolutional neural network om te zetten in een embedded neuraal netwerk met een bijbehorende api. Voordeel daarbij zou zijn dat de stick werkt op tal van hostsystemen, die ook geen internetverbinding of toegang tot een cloudomgeving hoeven te hebben.

De stick is snel in te zetten en meerdere sticks kunnen voor verdere acceleratie van het draaien van neurale netwerken zorgen. De basis van de stick is de vision processing unit van Movidius. Deze vpu is een soc met twaalf 128bit-vectorprocessors en twee 32bit-risc-processors voor het afhandelen van berekeningen voor machine vision. Onder andere de DJI Spark-drone is hiermee uitgerust. De drone gebruikt de soc voor de herkenning van gebaren voor de bediening.

Het verbruik van de stick ligt op ongeveer 1W volgens Intel. De connector is usb 3.0 Type A. De prijs bedraagt 79 dollar, omgerekend en met btw is dat 82 euro. Intel nam het Ierse Movidius vorig jaar september over. Intel wil met de machine vision-technologie de ontwikkeling van zijn RealSense-camera's ondersteunen voor toepassing op het gebied van vr, augmented reality, drones, robots en beveiligingscamera's.