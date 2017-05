Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 18:34, 21 reacties • Feedback

Fabrikant DJI heeft zijn eerste mini-drone gepresenteerd. Het quadcoptertje weegt ongeveer 275 gram en heeft de grootte van een frisdrankfles. De drone heeft een camera met 1/2,3"-sensor met een maximale resolutie van twaalf megapixels.

DJI maakt niet bekend welke sensor erin zit en vermeldt naast de grootte van de sensor en resolutie van de foto's alleen nog dat het video's kan maken met een maximale resolutie van 1080p. Daarmee is de sensor ongeveer even groot als die in veel smartphones. Er is geen optische beeldstabilisatie in de camera zelf, maar de camera kan beschikken over een mechanische gimbal om het beeld stabiel te houden. De lens heeft een diafragma van f/2.6.

Veel van de functies in de duurdere drones van DJI komen terug in de Spark. Zo is er de mogelijkheid om de drone met gebaren vanaf de grond te besturen. Spark voegt daar functies aan toe als QuickShot, een functie om de drone in een vooraf opgesteld patroon te laten vliegen, bijvoorbeeld omhoog als een raket met de camera naar beneden of in een cirkel om het object heen. Ook heeft de Spark FaceAware om een gebruiker te herkennen en daardoor snel op te stijgen vanaf en te landen op een hand.

De drone komt 15 juni uit en gaat in Europa 599 euro kosten. Een Fly More-combinatie met accessoires zoals de afstandsbediening, extra accu en opvouwbare propellers kost 799 euro.