DJI brengt Phantom 3 SE met 4k-filmfunctie uit in Europa voor 649 euro

De Chinese dronemaker DJI heeft de Phantom 3 SE uitgebracht in Europa. De drone kost 649 euro is en daarmee op dit moment de goedkoopste DJI-drone die in staat is om opnames te maken in 4k-resolutie. De Phantom 3 SE kwam eerder al uit in China.

De Phantom 3 SE heeft een camera die beelden in uhd-resolutie kan schieten met 30fps. In de drone zit een 1/2,3"-sensor met een twaalfmegapixelresolutie en een bereik van 100 tot 1600 iso voor video's. Bij foto's is het bereik 100 tot 3200 iso. De lens heeft een beeldhoek van 94 graden en de camera maakt gebruik van een drie-assige gimbal. De maximale videobitrate bedraagt 60 Mbit/s en de maximale elektronische sluitertijd is 1/8000s.

Ten opzichte van de oude en duurdere Phantom 3 4K is ook het maximale vliegbereik verbeterd: dat model had een bereik van 1,2km, de nieuwe Phantom 3 SE kan tot op een afstand van maximaal 4km worden bediend. Het bereik is groter vanwege de nieuwe meegeleverde controller waarbij het bereik van het wifi-signaal is vergroot. Beide drones hebben de beschikking over het vision positioning system, waardoor het apparaat stabiel kan blijven zweven op een bepaalde positie, zonder dat er gps nodig is.

In veel opzichten is de Phantom 3 SE vergelijkbaar met de Phantom 4, die zo'n duizend euro kost. Dat duurdere model kan iets sneller vliegen, heeft een iets betere accuduur en kan filmen met 120fps in 1080p-resolutie. Bij de 3 SE is dat maximaal 60fps.

Via de DJI Go-app kunnen de beelden die drone opneemt, live worden weergegeven op een mobiele telefoon of tablet; de resolutie van deze live view-beelden bedraagt 720p. Bij de Phantom 3 4K-drone is de resolutie van deze live beelden beperkt tot 480p. De accu met een capaciteit van 4480mAh houdt de Phantom 3 SE maximaal 25 minuten in de lucht. De maximale vliegsnelheid is 57 km/u en de drone weegt 1236 gram.