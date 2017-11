De vogelkooi wordt kleiner

Pas op voor de Drone Slayer. De Amerikaan William Merideth vond het in 2015 welletjes toen een drone boven zijn grond vloog. Met een gericht schot hagel uit zijn shotgun schoot hij het ding uit de lucht. Volgens hem werd de drone gebruikt om zijn zestienjarige dochter te bespioneren tijdens het zonnebaden. De autoriteiten waren niet blij met zijn handelen; de ‘dronemoordenaar’ werd gearresteerd en door de staat Kentucky aangeklaagd. Merideth werd van alle aantijgingen vrijgesproken, mede omdat enkele getuigen hadden verklaard dat de drone onder de boomgrens vloog en daarmee de privacy van Merideth en zijn familie had geschonden.

Hoe leuk drones en hoe mooi de eventuele geschoten beelden ook mogen zijn, niet iedereen is blij met de apparaten en de manier waarop ze worden gebruikt. Dat heeft niet alleen te maken met eventuele privacybezwaren of het onprettige, zoemende geluid dat de rotoren doorgaans maken, maar vooral ook met de veiligheid. Een uit de lucht vallende DJI Spark van nog geen 300 gram kan, afhankelijk van de vlieghoogte, al een aardige klap veroorzaken, laat staan een naar beneden tuimelende Phantom 4 van 1400 gram.

Er zijn nog veel grotere veiligheidsrisico’s. Drones kunnen door terroristen worden gebruikt, maar een reëler gevaar bestaat uit de problemen die drones voor het reguliere vliegverkeer kunnen veroorzaken. De ruiten van vooral sportvliegtuigjes en helikopters zijn veelal niet bestand tegen een botsing met een drone. En als een op afstand bestuurbaar vliegtuigje in aanvaring komt met de rotorbladen van een helikopter of in de motor van een lijnvliegtuig wordt gezogen, zijn de mogelijke gevolgen niet te overzien. Er zijn diverse gevallen geweest waarbij dronevliegers gevaarlijk dicht in de buurt kwamen van landingsbanen. En in 2015 besloten enkelen met hun vliegmachines boven een Californische natuurbrand te vliegen, waarschijnlijk om mooie beelden van de vlammenzee te maken. Een gevolg was dat blusvliegtuigen niet meer konden opstijgen. Uiteindelijk brandde 36.000 hectare af.

Om dergelijk ongewenst dronegebruik tot een minimum te beperken. heeft de overheid bijvoorbeeld een heel scala aan regels ingesteld, waardoor drones zich bijvoorbeeld moeten houden aan een maximale vlieghoogte. Verder zijn er nogal wat no-flyzones rondom vliegvelden en boven bebouwde gebieden zijn dronevluchten ook verboden. Fabrikanten helpen mee door het doorvoeren van geofencing-software, en dan is er allerlei antidronetechnologie ontwikkeld, waarmee drones van eventuele overtreders kunnen worden neergehaald. Wat zijn precies de huidige regels en hoe gaan die op termijn veranderen? Mag je je in Nederland een 'dronemoordenaar' wanen en een drone boven je eigen tuin uit de lucht schieten? En wat voor technologie is er ontwikkeld om drones uit de lucht te halen?