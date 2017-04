Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 14:30, 89 reacties • Feedback

De Nederlandse regering wil strengere regels instellen voor het gebruik van drones door consumenten. In een voorstel dat het demissionaire kabinet online gaat zetten, staat dat de toestellen niet meer tot 120 meter, maar nog slechts tot 50 meter hoogte mogen vliegen.

Drones van consumenten mogen bovendien niet verder dan honderd meter van de bestuurder verwijderd raken, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma. Daarnaast moeten drones minimaal vijftig meter verwijderd zijn van bebouwing, mensenmenigten en wegen.

De regels maken bovendien hogere straffen mogelijk voor overtreding van de regels. Als een dronevlieger het luchtverkeer opzettelijk in gevaar brengt, kan hij of zij maximaal een celstraf van vijftien jaar krijgen. Als dat niet opzettelijk is, is de maximale straf een jaar cel.

De nieuwe regels moeten het gebruik van drones veiliger maken, zo redeneert de staatssecretaris. Er zijn volgens haar nog steeds risico's verbonden. Zo zouden drones op de toegestane hoogte nog altijd overlast kunnen veroorzaken voor bijvoorbeeld traumahelikopters.

Er zijn nu al flinke beperkingen op het vliegen met drones. Zo zijn grote gebieden rond luchthavens verboden en mogen de toestellen ook niet vliegen in veel gebieden, ook als er geen bebouwing is of geen mensenmenigten zijn.

Dijksma gaat de aanpassing van de regels voorleggen via een internetconsultatie. Dan mogen belanghebbenden reageren op de voorstellen. Vervolgens zal de regering bezien of er aanpassingen nodig zijn en de regels voorleggen aan het parlement. Het is onbekend wanneer de consultatie precies zal plaatsvinden.