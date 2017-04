Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 15:02, 87 reacties • Feedback

Nintendo verkoopt de Switch voor ongeveer 40 dollar boven de kostprijs. Dat heeft een Japans onderzoeksbureau becijferd. In de Switch zit in totaal voor rond 257 dollar aan onderdelen, terwijl Nintendo voor het apparaat 299 dollar vraagt.

Het tabletgedeelte en de dock van de Switch komen in totaal uit rond 167 dollar, terwijl de Joy Con-controllers ieder voor 45 dollar aan hardware bevatten, concludeert het Japanse onderzoeksbureau in een analyse die VR-Zone vertaalde. De losse Joy Cons kosten rond 50 dollar per stuk, dus ook daar zou weinig marge op zitten.

Daarmee lijkt de Japanse consolemaker vooral veel te willen verdienen aan de games. Zelda: Breath of the Wild kost rond 60 euro en VR-Zone gokt dat Nintendo daar vooralsnog het geld aan verdient. Bovendien zullen de materiaalkosten in de loop van de tijd teruglopen, zeker als de verkopen goed gaan.

Nintendo bracht de Switch begin vorige maand wereldwijd uit. Het systeem is een kruising tussen een handheld en een reguliere console. Tweakers publiceert binnenkort een round-up van zes games die inmiddels voor de Nintendo-console zijn verschenen.