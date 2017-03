Door Paul Hulsebosch, vrijdag 3 maart 2017 09:34, 19 reacties • Feedback

Gespeeld op: Nintendo Switch

Ook verkrijgbaar voor: Wii U

Tegelijk met de Switch brengt Nintendo ook The Legend of Zelda: Breath of the Wild uit. Bij de Switch hebben we eerder deze week al uitgebreid stilgestaan, en nu is het tijd om ook de game onder de loep te nemen. De game en de console zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je nog geen Switch maar wel een Wii U, dan kun je hem ook spelen. Wij hebben Breath of the Wild op de Switch gespeeld, zowel thuis als onderweg. Dat is immers de grote meerwaarde van de Switch: dat je opeens al die nieuwe - en hopelijk ook steeds meer oude - Nintendo-games onderweg kunt spelen.

Over de grafische prestaties van Breath of the Wild (BotW) op de Switch hebben we het al genoegzaam gehad. Het is de meest aansprekende game uit het aanbod dat tegelijk met de Switch op de markt verschijnt, maar wellicht niet de beste game om de eigenschappen van de Switch te demonstreren. In BotW wordt weinig gebruikgemaakt van de specifieke kenmerken van de Joy-Con-controllers. BotW maakt bovendien duidelijk dat de Switch moeite heeft om de uitgebreide open spelwereld van de game in beeld te brengen. De Switch kan beeld op 1080p naar een tv sturen, maar bij BotW komt de console niet verder dan 900p - en dan nog zijn er regelmatig framedrops waarneembaar.

Bovendien is het beeld op tv niet zo gedetailleerd als je anno 2017 verwacht, van een game op een groot scherm. Bij vergezichten - die zijn er veel in BotW - valt het mee, maar bij alles wat vlak voor je neus staat is een duidelijk gebrek aan detail waarneembaar. Net als een gebrek aan anti-aliasing.

Cell-shaded Hyrule

Stoort dat bij het spelen van de game? Ons niet, want de stijl die Nintendo voor BotW koos maakt heel veel goed. Om het geheel wat lichter verteerbaar te maken voor de Switch en Wii U, heeft Nintendo bij deze game gekozen voor een cell-shaded uiterlijk, en dat werkt erg goed. Ja, Link en alle andere bewegende figuren in de game bevatten weinig detail, maar de sfeer is er niet minder om. Breath of the Wild biedt een prachtige spelwereld, vol mooie, fantasievolle wezens en dito omgevingen. Kleurrijk, fantasierijk, precies zoals je van Nintendo en van Zelda verwacht. Je moet een beetje door de pixels heen kijken, maar dan zie je een prachtige, zeer uitgebreide en zeer afwisselende spelwereld.