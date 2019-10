Modmakers werken aan Breath of the Wild vr-mod met hoge resoluties en framerates

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is al jaren speelbaar op pc dankzij de Cemu Wii U-emulator, maar een stel modders heeft de 'pc-versie' van BotW naar een hoger niveau getild; er wordt gewerkt aan een vr-mod voor Breath of the Wild in 4k op 60fps en hoger.

Het nieuwe Breath of the Wild-vr-project, waaraan veel bekende Zelda-modders meewerken, belooft hoge resoluties en framerates van 60fps en hoger te bieden. Het project maakt vooralsnog alleen gebruik van Cemu, maar het team zal in de toekomst ook werken aan een versie voor Nintendo Switch-emulator yuzu.

Er bestaat al een vr-mod voor de game, maar deze maakt gebruik van reshade om het beeld op te splitsen. Ook laten de prestaties van de huidige vr-mod te wensen over. Dit maakt de onofficiële mod verre van ideaal, om nog maar te zwijgen over de 'officiële' vr-versie van de game, die gebruik maakt van de Nintendo Labo-headset en op 30fps draait.

Het team achter het Breath of the Wild VR-project maakt voor de mod een eigen graphics pack voor vr, en ontwikkelt het team een eigen vision mod. Deze mods van eigen bodem zijn belangrijk, aangezien ze hiermee niet afhankelijk zijn van reshade en Depth 3D-mods, die de prestaties enorm aantasten. Door gebruik van eigen mods moet de framerate een stuk hoger liggen, wat bij vr wenselijk is aangezien gebruikers bij lage framerates last kunnen krijgen van motion sickness.

De demo draait doorgaans tussen de 90fps en de 110fps, maar framerates zakken in ieder geval nooit onder de 60 beelden per seconde in de demo. Hierbij moet gezegd worden dat het framerate-slopende Korok Forest helaas niet wordt getoond in de demo. De vr-mod werkt onder andere met de Valve Index, HTC Vive en Vive Pro, Oculus Rift en de Oculus Rift S. Voor de gyroscoop en motion tracking wordt HMD Motion Emulation gebruikt.

Gamers die geen volwaardige vr-bril bezitten, kunnen een programma genaamd VRidge downloaden. Dit programma laat computers denken dat een telefoon een dure Oculus Rift of HTC Vive is. Gebruikers kunnen hun telefoon vervolgens in een Google Cardboard of andere mobiele vr-bril plaatsen, om zo deze mod te spelen.

De nieuwe vr-mod van Breath of the Wild is overigens nog niet beschikbaar voor gebruikers, maar alpha- en beta testing start 'zeer binnenkort'.