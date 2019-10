Rockband verborg Commodore 64-programma op een vinylalbum

Er is een Commodore 64-programma ontdekt op een oud vinylalbum. Het gaat om het album Electric Eye van de christelijke rockband Prodigal. Het inmiddels 35 jaar oude album bevat een programma met quotes van Albert Einstein en Jezus.

De ontdekking werd gedaan door YouTube-kanaal 8-bit Show and Tell, die de analoge audio van het programma opnam en overzette naar een cassette, waarna het programma gedraaid kon worden op het inmiddels 37-jarige computersysteem.

Het programma is gecodeerd in de Basic-programmeertaal en bevat een quote van Albert Einstein en een citaat van Jezus Christus. In de video worden de stappen van het decoderen van de easter egg getoond. Hiervoor gebruikt de YouTube-gebruiker Audacity om het audiosignaal om te zetten in bruikbare Commodore-data.

Bands verstoppen vaker berichten in audio van singles en albums. Zo heeft de Nederlandse band What Fun! aan het eind van hun single Let's get digital uit de jaren tachtig code in Basicode gestopt voor het logo van de band. Het radioprogramma Hobbyscoop zond eind jaren zeventig, begin jaren tachtig code via de radio uit, die luisteraars op cassettebandjes op konden nemen om de corresponderende programma's op hun homecomputer te draaien.

8-bit Show and Tell heeft in de omschrijving van de video een downloadlink gedeeld, waarmee gebruikers het programma zelf kunnen draaien via een emulator. Het programma kan ook gedraaid worden op een originele Commodore 64, mits gebruikers de benodigde hardware hebben.

Prodigal bestond uit zanger Lloyd Boldman, gitarist Rick Fields, bassist Mike Wilson met Dave Workman op de drums. De band was actief tussen 1975 en 1986, en scoorde enkele hits op christelijke radiostations met nummers als Invisible Man, Scene of the Crime en Emerald City. De zanger overleed in 2014, enkele uren nadat alle Prodigal-albums opnieuw werden uitgebracht.

Het programma in kwestie. Foto via 8-bit Show and Tell