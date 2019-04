Firstpersonmodus ontwikkeld voor Cemu-emulator Zelda: Breath of the Wild

Het is een modder gelukt om een firstpersonmodus te creëren voor de Wii U-emulator Cemu. Pc-gamers hebben met Cemu de mogelijkheid om Wii U-games te spelen. Het is nu mogelijk om Zelda in first person op een pc te spelen.

Het is de modder gelukt om Legend of Zelda: Breath of the Wild via de Cemu-emulator in first person met 60fps op de pc te laten werken. Afgaande op beelden van de modus verloopt het wisselen tussen third person en first person naadloos. Tijdens het vechten of klimmen in first person zal de camera automatisch uitzoomen. De mod beschikt over drie field of views-weergaven: een standaardmodus die geschikt is voor de meeste pc's, een smallere en een bredere fov.

Het is niet de enige mod die de wereld van Breath of the Wild aanpast. Zo verscheen eerder een mod om de Cell Shaded-graphics te vervangen door realistische beelden. Ook zijn er genoeg mods te vinden die het speelbare personage vervangen in bijvoorbeeld Goku, Mario of Naruto en mods die bepaalde spelaspecten aanpassen, zoals het aantal wapens dat Link kan meenemen.

Cemu is een Wii U-emulator waarmee het mogelijk is om games die op de console van Nintendo zijn uitgekomen, te spelen op de pc.