Mortal Kombat 11-mod schrapt 30fps-limiet en voegt breedbeeldondersteuning toe

Modmaker Endri Lauson heeft een pc-mod gemaakt voor Mortal Kombat 11 waarmee de limiet van 30fps bij bepaalde delen van het spel wordt opgeheven. Die limiet gaat daar naar 60fps. Tevens introduceert de mod op onderdelen ondersteuning voor monitoren met een 21:9-verhouding.

Mortal Kombat draait op alle consoles, inclusief de Nintendo Switch, op 60fps, maar in bepaalde onderdelen van het spel is die limiet op 30 beelden per seconde gezet. Dat laatste geldt ook voor de pc-versie van het vechtspel. In de instellingen van de pc-versie van het spel is echter geen mogelijkheid deze 30fps-limiet op te heffen. Modmaker Endri Lauson zegt dat Mortal Kombat een geweldig spel is dat het verdiend om op 60fps gespeeld te worden. Zijn mod maakt dat bij bepaalde onderdelen mogelijk.

De mod haalt die 30fps-limiet weg in de menu's, intro's, fatal blows, fatalities en bij The Krypt. Bij die onderdelen is nu een 60fps-limiet. The Krypt is een onderdeel waar spelers met virtueel geld zaken kunnen aanschaffen. Ook zorgt de mod ervoor dat de zwarte balken bij de menu's en The Krypt verdwijnen als een 21:9-monitor wordt gebruikt. Overigens zegt Lauson dat The Krypt zeer slecht geoptimaliseerd is en dat hier alleen een verbetering is op te merken door gebruikers met high-end pc's; zijn eigen 'beestachtige pc' kan dat onderdeel niet op 60fps draaien.