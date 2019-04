IKEA België bepaalt met 'hersenscan' wie exclusieve tapijten mag kopen

Tijdens de vijfde Art Event-collectie van IKEA, die plaatsvindt van 7 tot en met 11 mei en dit keer tapijtkunst centraal zet, gaat de interieurketen met hersenscantechnologie bepalen wie liefhebbers van de kunstwerken zijn. Alleen wie positief reageert, kan een tapijt kopen.

Voor de nieuwe Art Event-collectie liet IKEA acht creatievelingen elk een eigentijds tapijt ontwerpen. De collectie is beperkt; in België zullen in totaal slechts 109 handgemaakte tapijten beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat die in 'grote' hoeveelheden worden opgekocht en met winst worden doorverkocht op eBay, zoals volgens IKEA in enkele andere landen is gebeurd, bouwde IKEA België een soort extra beveiliging in: een scan van de hersenactiviteit. Die moet verraden of iemand écht een emotionele reactie bij het tapijt heeft.

De hersenactiviteit wordt gemeten via de (He)art Scanner, een headset die hersengolven kan registreren. Voorafgaand aan de scan meet een deskundige de neutrale hersenactiviteit van iedere persoon. Op die manier kan worden berekend hoe groot de emotionele reactie is bij het zien van de verschillende tapijten. Liefde op het eerste gezicht is een must; alleen wie positief reageert, krijgt de kans om het tapijt mee naar huis te nemen.

Een tapijt kopen, of mislopen, via de (He)art Scanner kan van 7 tot en met 11 mei alleen in de IKEA-vestiging in Anderlecht, nabij Brussel. De Art Event-collectie werd gecreëerd door hedendaagse kunstenaars, zoals Virgil Abloh, Craig Green en Filip Pagowski.