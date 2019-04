Trailer toont Sonic the Hedgehog-film met Jim Carrey als Dr. Robotnik

Paramount Pictures heeft een eerste trailer van de Sonic the Hedgehog-film online gezet. In de live-actionfilm is alleen Sonic geanimeerd. Jim Carrey speelt bad guy Dr. Robotnik. Begin 2020 komt de film naar Nederlandse bioscopen, in België is dat eind dit jaar.

De Sonic-film gaat over het bekende figuurtje uit de Sega-games, maar het uiterlijk is wel anders dan in de spellen. In de film neemt de blauwe egel het samen met zijn menselijke vriend Tom op tegen Dr. Robotnik, die gespeeld wordt door Jim Carrey. De slechterik wil Sonic vangen en zijn krachten gebruiken om de wereld over te nemen.

Volgens IMDB is de film in Nederland vanaf 30 januari 2020 in de bioscoop te zien en komt hij in België op 17 december dit jaar uit. De Amerikaanse release is al op 8 november en in sommige andere landen, waaronder Portugal en Rusland, draait de film vanaf 7 november in de bioscoop.

Sega bevestigde in 2016 dat er een film over Sonic zou komen. Naar schatting is het budget voor de productie zo'n 90 miljoen dollar. Het Sega-personage komt sinds 1991 voor in games. De Mega Drive was de eerste console waar een Sonic-game voor verscheen. Sega was toen op zoek naar een 'mascotte' om de concurrentie met Mario aan te gaan.