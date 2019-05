Ontwikkelaar maakt opensourcegames van id Software speelbaar op iOS en tvOS

Een softwareontwikkelaar is erin geslaagd om een aantal oude shooters van id Software te laten draaien op Apples besturingssystemen iOS en tvOS. Het gaat onder meer om de klassiekers Doom II en Final Doom, diverse titels uit de Quake-franchise en Return to Castle Wolfenstein.

Games als Doom en Wolfenstein 3D waren tussen 2009 en 2017 gewoon beschikbaar in Apples App Store. Daar kwam verandering in toen Apple in iOS 10.3 de ondersteuning voor 32bit-applicaties liet vallen. De iOS-games van id Software waren sinds 2014 niet meer geüpdatet en werden uiteindelijk uit de App Store verwijderd.

Tom Kidd, een ontwikkelaar van mobiele apps, merkte destijds op dat zowel Wolfenstein 3D als Doom als opensourcesoftware beschikbaar was op de GitHub-pagina van id Software, compleet met de iOS-versies van de engines. Kidd slaagde erin om de games te updaten en aan de praat te krijgen met de recentste iOS-versies. Op zijn blog gaat de ontwikkelaar gedetailleerd in op de uitdagingen waarmee hij tijdens het porten te maken kreeg, zoals de hogere schermresoluties die gangbaar waren geworden.

Na de iOS-versies maakte Kidd de games ook geschikt voor het tvOS van de Apple TV. Daarna werkte hij volgens Ars-Technica een jaar lang aan gelijkaardige ports van de andere games uit de opensourcebibliotheek van id Software: Doom II en Final Doom, Quake, Quake II, Quake III: Arena en Return to Castle Wolfenstein. Vorige maand lukte het Kidd tot slot ook nog om Doom 3 naar iOS en tvOS over te zetten.

De aangepaste versies van Kidd staan vanzelfsprekend niet in de App Store van Apple, maar kunnen wel gedownload worden via GitHub. Gebruikers moeten de projecten wel nog zelf compilen naar een iOS- of tvOS-executable, en vervolgens op hun iPhone, iPad of Apple TV zien te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via een Mac met een exemplaar van Xcode en een Apple-ontwikkelaarsaccount.