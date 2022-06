Nieuwste versie coreboot kan DOOM draaien vanaf moederbordfirmware

Het coreboot-team heeft in update 4.17 van zijn firmware een nieuwe payload toegevoegd genaamd coreDOOM. Daarmee is het nu mogelijk om de klassieke first-person shooter DOOM te spelen vanaf de firmware van ondersteunde moederborden.

CoreDOOM is volgens de GitHub-pagina van het project een port van doomgeneric in de vorm van een coreboot-payload. Hij wordt standaard geleverd met een databestand van de shareware-versie van DOOM, maar gebruikers kunnen indien gewenst hun eigen zogenaamde .wad-bestanden toevoegen om andere DOOM-content te spelen, mits het allemaal op de opslagruimte van het moederbord past.

Belangrijk is om wel te weten dat doomgeneric de ondersteuning voor geluid achterwege laat om het porten te vergemakkelijken. Daarnaast stelt de maker van coreDOOM dat USB-toetsenborden niet ondersteund worden; alleen PS/2-invoer werkt. Ook is er momenteel geen ondersteuning voor saves noch een config. Ook loopt het systeem vast als men de game verlaat.

Volgens Phoronix is coreDOOM getest in een QEMU-omgeving en op echte hardware. Helaas maken het coreboot-team noch de coreDOOM-ontwikkelaar beelden beschikbaar van coreDOOM in actie. Versie 4.17 van coreboot ondersteunt verder enkele nieuwe Chromebooks alsmede apparaten van Clevo, Dell, HP en Star Labs. Tweakers publiceerde vorige maand een geschiedenisverhaal over coreboot, dat een alternatief is voor bios en UEFI.

DOOM is dankzij zijn ouderdom, zijn geliefdheid bij fans en de alomtegenwoordigheid van zijn source ports een game die regelmatig 'omdat het kan' geport wordt naar andere platformen. Opvallende voorbeelden daarvan zijn DOOM in Minecraft, op een Kodak-camera uit 1998 en op de touchbar van een MacBook Pro.