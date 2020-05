Ontwikkelaar draait Doom-level op enkel een fpga

De van oorsprong Franse ontwikkelaar Sylvain Lefebvre heeft een, zoals hij het zelf noemt, 'Doom-chip' ontwikkeld. Een fpga draait het E1M1: Hangar-level van het spel uit 1993 volledig hardwarematig en zonder dat een cpu of gpu is vereist.

Lefebvre toont de weergave van E1M1: Hangar op zijn scherm met de toelichting dat het Doom-level draait op een CycloneV van Intel-dochteronderneming Altera in combinatie met sdram. "Het algoritme is gebrand in de bedrading, lut 's en flip-flops op een fpga", meldt de ontwikkelaar, die onder andere de ontwikkelaar van de IceSL-modeler/slicer voor 3d-printing is.

Het level wordt op een resolutie van 320x200 pixels op 60Hz weergegeven. De ontwikkelaar meldt nog tal van problemen met glitches en latency te moeten verhelpen, en ook wil hij dat het spel op 70Hz gaat draaien. Doom draaide oorspronkelijk op 35fps en is ontworpen voor een verversingssnelheid van 70Hz. Om de berekeningen voor aan de ene kant de vloer en het plafond, en aan de andere kant de wanden correct te laten verlopen, paste hij onder andere kleurcoderingen toe.

De maker heeft nog de nodige speelruimte bij de verbetering en uitbreiding van het Doom-level; hij heeft nog slechts dertig procent van de capaciteit van de fpga gebruikt. Voor zijn werk maakte hij gebruik van documentatie van het Game Engine Black Book van Doom, het boek Unofficial Doom Specs en de originele broncode van het spel. Zelf gaat hij de broncode te zijner tijd ook op Github vrijgeven.