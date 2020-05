SpaceX brengt simulator uit om ruimtecapsule handmatig aan ISS te koppelen

Voor degenen die een bezoekje aan het ISS willen brengen, maar niet Bob Behnken of Doug Hurley heten, is er goed nieuws. SpaceX heeft een in de browser te proberen simulator uitgebracht om een idee te geven wat erbij komt kijken om handmatig te koppelen.

SpaceX zegt dat de simulator spelers de mogelijkheid geeft zich de bedieningsopties van de daadwerkelijke interface van de Dragon 2-capsule eigen te maken. Spelers kunnen instructies lezen voordat de simulator wordt gestart. SpaceX benadrukt dat beweging in de ruimte traag gaat en dat de simulator geduld en precisie vergt. Spelers moeten onder meer het gieren en rollen van het voertuig controleren en er met correcties voor zorgen dat bepaalde waarden binnen de limieten blijven.

Het ruimtevaartbedrijf zegt dat Crew Dragon-missies, waarbij een bemande variant van de Dragon 2-capsule wordt ingezet, autonoom zullen koppelen aan het International Space Station. De bemanning heeft echter ook de mogelijkheid om dit handmatig te doen.

Op 27 mei zal de eerste bemande testvlucht met een Crew Dragon-capsule koers zetten naar het ISS. Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley worden dan vanuit Florida boven op een Falcon 9-raket gelanceerd.